Аудиоплеер на сайтах

Всем привет.

Вообщем не большая проблемка с плеером.

Вот ссылки:

1. Плеер рабтает плохо, без переключения на следущую комопозицию, и не возможно нажать паузу. Не мого понять почему так. (megomusic.ucoz.com/index/0 Тире 4)

2. Плеер работает правильно, код такой же самый, хотелось бы чтобы так работал на первом сайте. (testongsite1.ucoz.pl/index/teste/0 Тире 4)