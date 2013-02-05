gicu170587

Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
12 лет назад
Все сделал на высшем уровне и очень быстро! Я даже не ожидал, что можно выполнить такую задачу в такие короткие сроки. Сразу видно профессионал в своем деле! Также помог в установке скрипта на мой сайт и не отказал в дальнейшей консультации. В общем, всем советую, все четко и без обмана!
$4
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за помощь. Очень хорошая консультация, всё понятно и честно. Еще раз спасибо.
$45
10 баллов
12 лет назад
В краткие сроки. Задача была ясна без лишних объяснений. Качество на высоте. Буду сотрудничать в дальнейшем.