gicu170587

Георге gicu170587

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Быстрота, надежность,качество, минимальные цены

Отзывы заказчиков

svarog_web
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Исправить скрипт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Alex3-31
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Доработка скрипта просмотра фото Pretty Photo
Все сделал на высшем уровне и очень быстро! Я даже не ожидал, что можно выполнить такую задачу в такие короткие сроки. Сразу видно профессионал в своем деле! Также помог в установке скрипта на мой сайт и не отказал в дальнейшей консультации. В общем, всем советую, все четко и без обмана!
Dark_delphin
Макс 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$4
10 баллов
12 лет назад
Аудиоплеер на сайтах
Спасибо за помощь. Очень хорошая консультация, всё понятно и честно. Еще раз спасибо.
anatoliy-zubarev
Анатолий 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Меню сайта + подправить шаблон
В краткие сроки. Задача была ясна без лишних объяснений. Качество на высоте. Буду сотрудничать в дальнейшем.