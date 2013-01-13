Dark_delphin

Всем привет. Вообщем не большая проблемка с плеером. Вот ссылки: 1. Плеер рабтает плохо, без переключения на следущую комопозицию, и не возможно нажать паузу. Не мого понять почему ...
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Всем привет. Вообщем не большая проблемка с плеером. Вот ссылки: 1. Плеер рабтает плохо, без переключения на следущую комопозицию, и не возможно нажать паузу. Не мого понять почему ...
Всем привет. Не заходит и не видно новостей в категории. Движок сайта DLE. Вот мною созданая категория: megofilm.com/test/
Всем привет! Подскажите почему крыво отображается сайт? В хроме не листается в низ. В ИЕ крыво отображается рейтинг и кнопки. В ...