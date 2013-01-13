Dark_delphin

Макс Dark_delphin

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Выполню всё в лучшем виде, так как, с душой

  • Аудиоплеер на сайтах

    Всем привет. Вообщем не большая проблемка с плеером. Вот ссылки: 1. Плеер рабтает плохо, без переключения на следущую комопозицию, и не возможно нажать паузу. Не мого понять почему ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Криво отображается сайт DLE

    Всем привет! Подскажите почему крыво отображается сайт? В хроме не листается в низ. В ИЕ крыво отображается рейтинг и кнопки. В ...

    DLE
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dima-exe
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Не добавляются новости
DLE
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, мгновенная оплата, что еще нужно? Спасибо, Максиму за сотрудничество.
Спасибо. Всё быстро и понятно объяснили...
Ответный отзыв