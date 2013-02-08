Плывет верстка скрипта popup domination под WP

Необходимо написать программу для полуавтоматической торговли и сборка статистики на бирже WebMoney wm.exchanger.ru Обработка заявки происходит в интерфейсе браузера. Прикрепляю техзадание с кратким описанием схемы работы биржи. Возможен отказ от некоторых функций в случае их ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот есть попап: http://text0.ru/image/1.png
тут он отображается корректно.
Но когда я его активирую на сайте, часть формы уменьшается. Например инпуты становятся на 30% обрезанными.
http://text0.ru/image/2.png - вот так это выглядит
Не понятно в чем причина. Нужен кто-то, кто может это исправить.
Сразу пишите сроки и стоимость работы.
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