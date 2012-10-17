Добрый день. Требуется разработка каталога, желательно на базе Instant CMS, т.к. в ней есть весь требуемый функционал, надо только его чуть подпилить. Основная проблема, спарсить 6 000 000 страниц. Подробное ТЗ в файле. Интересует стоимость, сроки и примеры подобных ...
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист по Битрикс Есть ряд задач по доработке интернет-магазина Требования: -Хорошее знание 1С Битрикс -Выполнение задач в оговоренные сроки Способ общения: скайп Оплата сдельная, по факту сдачи работ.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист по Битрикс (удаленно) Есть ряд задач по доработке интернет-магазина Требования: -Хорошее знание 1С Битрикс -Выполнение задач в оговоренные сроки Способ общения: скайп Оплата сдельная, по факту сдачи работ.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день На Presta-shop 1.5 есть магазин www.anuta-shop.ru После добавления в корзину, и попытки оформить заказ, выдает "корзина пуста" (перестала работать 3 дня назад, откатились в вчерашней копии сайта и базы, не помогло) причем на некоторых компьютерах, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
В админку необходимо добавить кнопку, которая будет удалять все остатки товара.От вас цена и сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно установить Sphinx и прицепить его к instant cms и сделать "живой поиск". Оплата WMR по факту.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужны консультации по настройке, расстановке модулей и верстки дизайна в Presta shop 1.5. Оплата WMR, почасовая. Все подробности по аське 326-372-368Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт http://www.modber.ru/ для него через css грузится много картинок, точнее image(css) 159 image(css), если верить http://site-perf.com. Задача, объединить все мелкие картинки в одну большую, и все css (которых 3-5 штук), используем тот-же http://spritegen.website-performance.org/ Далее поправить css ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть форум на phpBB, адрес forum.vfxf.ru. Задача, настроить его так, чтобы картинки (имеющиеся и вновь заливаемые) хранились не на моем хостинге а на каком нибудь фото хостинге. В идеале сделать тоже самое и для файлов. От вас, цены ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад