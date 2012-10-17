scarnru

Александр Перов scarnru

 
44 годаРоссия/Абаза
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка интернет магазина (каталога)

    Добрый день. Требуется разработка каталога, желательно на базе Instant CMS, т.к. в ней есть весь требуемый функционал, надо только его чуть подпилить. Основная проблема, спарсить 6 000 000 страниц. Подробное ТЗ в файле. Интересует стоимость, сроки и примеры подобных ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется специалист по Битрикс

    Требуется специалист по Битрикс Есть ряд задач по доработке интернет-магазина Требования: -Хорошее знание 1С Битрикс -Выполнение задач в оговоренные сроки Способ общения: скайп Оплата сдельная, по факту сдачи работ.

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется специалист по Битрикс (удаленно)

    Требуется специалист по Битрикс (удаленно) Есть ряд задач по доработке интернет-магазина Требования: -Хорошее знание 1С Битрикс -Выполнение задач в оговоренные сроки Способ общения: скайп Оплата сдельная, по факту сдачи работ.

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправление бага в Presta-shop

    $50

    Добрый день На Presta-shop 1.5 есть магазин www.anuta-shop.ru После добавления в корзину, и попытки оформить заказ, выдает "корзина пуста" (перестала работать 3 дня назад, откатились в вчерашней копии сайта и базы, не помогло) причем на некоторых компьютерах, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизация картинок для css

    $50

    Есть сайт http://www.modber.ru/ для него через css грузится много картинок, точнее image(css) 159 image(css), если верить http://site-perf.com. Задача, объединить все мелкие картинки в одну большую, и все css (которых 3-5 штук), используем тот-же http://spritegen.website-performance.org/ Далее поправить css ...

    CSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка phpBB

    Есть форум на phpBB, адрес forum.vfxf.ru. Задача, настроить его так, чтобы картинки (имеющиеся и вновь заливаемые) хранились не на моем хостинге а на каком нибудь фото хостинге. В идеале сделать тоже самое и для файлов. От вас, цены ...

    PHPphpBB
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад