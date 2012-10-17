Есть форум на phpBB, адрес forum.vfxf.ru. Задача, настроить его так, чтобы картинки (имеющиеся и вновь заливаемые) хранились не на моем хостинге а на каком нибудь фото хостинге. В идеале сделать тоже самое и для файлов. От вас, цены ...