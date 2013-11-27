Создать 10 иконок

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Завершен8 заявок181 просмотр

Здесь представлены 10 разных иконок, каждая в трёх градациях: http://forum.seedoff.net/index.php?topic=2190.0

Нужно добавить ещё одну градацию: платиновая, например.

Итого 10 иконок. По сути отличаются только цветом и текстом.

11 лет назад
aledain
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$18
1 день
Спасибо, всё было сделано в срок и мне понравилось.
Отличный заказчик, четкое задание, моментальная оплата. Благодарю за заказ.

Заявки фрилансеров

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад