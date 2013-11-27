Необходимо разработать иконки для программ под windows, кнопки на сайте (вместо текстовых ссылок), в соответствии с дизайном сайта. Пишите сумму и сроки. С программами можно ознакомится на странице http://www.puls-pro.ru/programms.html
Создать 10 иконок
Здесь представлены 10 разных иконок, каждая в трёх градациях: http://forum.seedoff.net/index.php?topic=2190.0
Нужно добавить ещё одну градацию: платиновая, например.
Итого 10 иконок. По сути отличаются только цветом и текстом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется статичное gif-изображение графического меню для калькулятора на сайт http://stiralnyh-mashin.ru/ Точнее: требуется картинка в правый столбец, вместо того, что отмечено "модуль". Рамер - по ширине с рамку позиции "модуль" - по ...Завершен11 лет назад
Нужно создать иконки для подкатигорий сайта www.doctor-h.com.ua Иконки желательно сделать в том же стиле, что и иконки главного меню.Завершен11 лет назад
Нужно сделать favicon для сайта Адрес сайта в приложении Ну чтоб выбрать можно было - 3-4 вариантаЗавершен11 лет назад
Требуется сделать красивый дизайн виджета (гаджета) для windows обязательно в векторе. Состав виджета это фон, иконка для панели задач и три кнопки всё отдельными файлами либо в одном с возможностью разделения Содержание виджета ...Закрыт11 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип интернет-магазина авто аксессуаров и сделать 3 иконки для разделов: гарантия, доставка, оплатаЗавершен11 лет назад
- $50
Необходима разработка 3-ех изображений на основе образца. Ширина 720px высота не более 200px. Изображения должны быть в стиле изображения на главной страницы. Фактически изображений будет 5, но на 2-ух будет изменяться только надпись. Подробности в ...Завершен11 лет назад
- $50
Требуется аватар для группы ВКонтакте,тематику скажу в лс. Сделать и скинуть мне в psd (размеры и тд подбираете сами) называйте сразу цену(до 300 рублей)Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Требуется нарисовать несколько вариантов красивой кнопочки на сайт чтобы подходила по стилю. Сейчас. Жду ваших предложений.Завершен11 лет назад
Добрый день. Нужно сделать несколько тематичных картинок для блога, что бы подходили под категории в которых идут тематичные статьи. Пишите цену. Сделать желательно сегодня. Ссылку на блог дам при личной переписки и ...Завершен11 лет назад