Дизайн для виджета (гаджета) в windows

Требуется сделать красивый дизайн виджета (гаджета) для windows обязательно в векторе.

Состав виджета это фон, иконка для панели задач и три кнопки всё отдельными файлами либо в одном с возможностью разделения

Содержание виджета

Логотип

"Компьютерная помощь"

т.066-400-600-9

т.220-81-04

кнопка "удаленный доступ" -словами либо понятной пиктограмой (подсказка у кнопки будет)

кнопка "Перейти на сайт"-словами либо понятной пиктограмой (подсказка у кнопки будет)

кнопка "Удалить навсегда"-словами либо понятной пиктограмой (подсказка у кнопки будет)

Кнопки и фон должны сочитаться в одно целое учитывать то что фон у кнопок можно сделать прозрачным и элементы самого фона могут быть прозрачными.

Сделать все в стиле web2.0 с перетеканием полутонов например очень нравится гаджет http://s2.ipicture.ru/uploads/20131121/310dcAIA.png

Учитывать полиграфический дизайн (во вложении)

Логотип в векторе пришлю.

Данный дизайн также будет использоваться для подстановки логотипа windows в свойствах системы, прошу это учитывать.

Рамер виджета можете выбрать самостоятельно на основе существующих и создаваемого дизайна.

Цветовую гамму логотипа можно менять.