Нужно разработать логотип интернет-магазина авто аксессуаров и сделать 3 иконки для разделов: гарантия, доставка, оплата
Дизайн для виджета (гаджета) в windows
Требуется сделать красивый дизайн виджета (гаджета) для windows обязательно в векторе.
Состав виджета это фон, иконка для панели задач и три кнопки всё отдельными файлами либо в одном с возможностью разделения
Содержание виджета
Логотип
"Компьютерная помощь"
т.066-400-600-9
т.220-81-04
кнопка "удаленный доступ" -словами либо понятной пиктограмой (подсказка у кнопки будет)
кнопка "Перейти на сайт"-словами либо понятной пиктограмой (подсказка у кнопки будет)
кнопка "Удалить навсегда"-словами либо понятной пиктограмой (подсказка у кнопки будет)
Кнопки и фон должны сочитаться в одно целое учитывать то что фон у кнопок можно сделать прозрачным и элементы самого фона могут быть прозрачными.
Сделать все в стиле web2.0 с перетеканием полутонов например очень нравится гаджет http://s2.ipicture.ru/uploads/20131121/310dcAIA.png
Учитывать полиграфический дизайн (во вложении)
Логотип в векторе пришлю.
Данный дизайн также будет использоваться для подстановки логотипа windows в свойствах системы, прошу это учитывать.
Рамер виджета можете выбрать самостоятельно на основе существующих и создаваемого дизайна.
Цветовую гамму логотипа можно менять.
Выбранный исполнитель
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