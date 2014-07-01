Необходима разработка 3-ех изображений на основе образца. Ширина 720px высота не более 200px. Изображения должны быть в стиле изображения на главной страницы. Фактически изображений будет 5, но на 2-ух будет изменяться только надпись. Подробности в ...
Требуется сделать логотип интернет-магазина..
Нужно разработать логотип интернет-магазина авто аксессуаров и сделать 3 иконки для разделов: гарантия, доставка, оплата
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