Сделать favicon для сайта

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Завершен1 заявка133 просмотра

Нужно сделать favicon для сайта

Адрес сайта в приложении

Ну чтоб выбрать можно было - 3-4 варианта

11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Разработал иконку по моему заданию, всё понравилось как обычно!
Все супер как всегда. Спасибо!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад