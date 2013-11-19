Иконки для программ

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Закрыт7 заявок153 просмотра

Необходимо разработать иконки для программ под windows, кнопки на сайте (вместо текстовых ссылок), в соответствии с дизайном сайта. Пишите сумму и сроки.

С программами можно ознакомится на странице http://www.puls-pro.ru/programms.html

11 лет назад
Stack
Семен 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров