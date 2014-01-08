Нужно создать окола 100 иконок по тематикам сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок221 просмотр

Нужно создать иконки для подкатигорий сайта www.doctor-h.com.ua

Иконки желательно сделать в том же стиле, что и иконки главного меню.

11 лет назад
Rourke
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nibar
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все сделанно в срок. Работой доволен.
Прекрасно поработали, четкое тз, понятные требования.

Заявки фрилансеров

Nibar
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад