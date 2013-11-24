Изображение меню для онлайн-калькулятора

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Завершен3 заявки104 просмотра

Требуется статичное gif-изображение графического меню для калькулятора на сайт http://stiralnyh-mashin.ru/

Точнее: требуется картинка в правый столбец, вместо того, что отмечено "модуль". Рамер - по ширине с рамку позиции "модуль" - по высоте - до 20px

Содержимое - под дизайн сайта меню с текстом "Онлайн калькулятор эффективности стирки". Под текст изображение, что-нибудь с калькулятором или стиральной машиной (придумайте сами, главное, чтобы выглядело красиво).

В итоге потребуется исходник, чтобы текст можно было редактировать - калькуляторов возможно будет несколько, хотелось бы менять только текст.

11 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Все быстро и эффективно. Рекомендую.
Сергей - отличный заказчик, все обсудили и сошлись на лучшем решенини проблемы, после чего работы осталось на несколько минут. Буду рад сотрудничать с этим человеком в будущем.

Заявки фрилансеров

vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад