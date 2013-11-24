Изображение меню для онлайн-калькулятора

Требуется статичное gif-изображение графического меню для калькулятора на сайт http://stiralnyh-mashin.ru/

Точнее: требуется картинка в правый столбец, вместо того, что отмечено "модуль". Рамер - по ширине с рамку позиции "модуль" - по высоте - до 20px

Содержимое - под дизайн сайта меню с текстом "Онлайн калькулятор эффективности стирки". Под текст изображение, что-нибудь с калькулятором или стиральной машиной (придумайте сами, главное, чтобы выглядело красиво).

В итоге потребуется исходник, чтобы текст можно было редактировать - калькуляторов возможно будет несколько, хотелось бы менять только текст.