нужно сделать дополнительные поля в радел регистрации джумлы вот тут http://inprofit.org/index.php/login?view=registration 1) Выбор: Трейдер/Инвестор (присваивается в Категорию соовтетствующую - там есть в джумле) 2) Страна 3) Город 4) Номер ...
Нужен парсер
Есть сайты ruspo.ru и sletat.ru
Турист запрашивает тур по определенным параметрам (кол-во дней, даты, страна и проч.)
Нужно выудить инфу с сайта1, выудить инфу с сайта2, сравнить цены, выбрать наименьшую, вычесть 3% и вывести на экран пользователю.
Внимание!!! Метод get не будет работать. Надо писать адаптер, что бы можно было получить данные для парсинга (данные для сайтов тянутся ajaxом)
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