Нужен парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок201 просмотр

Есть сайты ruspo.ru и sletat.ru

Турист запрашивает тур по определенным параметрам (кол-во дней, даты, страна и проч.)

Нужно выудить инфу с сайта1, выудить инфу с сайта2, сравнить цены, выбрать наименьшую, вычесть 3% и вывести на экран пользователю.

Внимание!!! Метод get не будет работать. Надо писать адаптер, что бы можно было получить данные для парсинга (данные для сайтов тянутся ajaxом)

Парсинг данных
13 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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