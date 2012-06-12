Нужен парсер

Есть сайты ruspo.ru и sletat.ru

Турист запрашивает тур по определенным параметрам (кол-во дней, даты, страна и проч.)

Нужно выудить инфу с сайта1, выудить инфу с сайта2, сравнить цены, выбрать наименьшую, вычесть 3% и вывести на экран пользователю.

Внимание!!! Метод get не будет работать. Надо писать адаптер, что бы можно было получить данные для парсинга (данные для сайтов тянутся ajaxом)