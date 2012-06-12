Доработки в Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка162 просмотра

нужно сделать дополнительные поля в радел регистрации джумлы вот тут http://inprofit.org/index.php/login?view=registration

1) Выбор: Трейдер/Инвестор (присваивается в Категорию соовтетствующую - там есть в джумле)

2) Страна

3) Город

4) Номер торгового счета

5) Откуда вышли на сайт

Все данные заносятся в базу и не изменны...самое главное тут это проверка номера счета и email в базе по ссылке со скриптом PHP (сторонняя ссылка с внешним скриптом), которые при обращении к нему проверяет и дает обратный результат есть или нет номер счета или email.

Если номер счета И email существуют в БД то регистрация завершена и подтверждена. Но с данным номером счета уже никто не сможет зарегится, если с другим счетом НО с таким же email - то можно, неограниченно кол-во раз.

При отсутствии счета или email выводится соответствующее сообщение:

При несовпадении Номера и email: Номер счета #### и email #### не найдены в базе данных представителя. Выполнитие

пожалуйста выше указанные инструкции по открытию счета.

При несовпадении Номера, но при совпадении email: Номер счета #### не найден в базе данных представителя. Выполнитие

пожалуйста выше указанные инструкции по открытию счета.

При удачной проверке: Ваш торговый счет успешно проверен, Ваша учетная запись активирована

Все эти данные также видны в админке джумлы в разделе Менеджер пользователей.

А также над формой регистрации должен присутствовать контент содержимого этой страницы http://inprofit.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76 (Описаниевыапываыва)

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Предложить бюджет не знаю какой, Ваши предложения и сроки.

JoomlaPHP
13 лет назад
Evg999
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад
$70
2 дня
Очень недоволен отношением данного програмиста, первый раз обратился к нему - судя по старым отзывам я и принял решение к нему обратиться. Заявка http://www.weblancer.net/projects/362242.html , в скайпе оговорили сроки - 2 дня. То есть до 14-го июня 2012г. 50% (35 WMZ) - внес как предоплату в течении 1-го дня частями. После чего дынный исполнитель якобы принялся за работу. В скайпе 13-го числа был такой разговор: [13.06.2012 10:39:05] Колмыченко Ден: Привет [13.06.2012 10:41:45] -=EvgenY=-: Привет [13.06.2012 10:43:45] Колмыченко Ден: Впринципе поразбирался, думаю седня к вечеру сделаем [13.06.2012 10:43:57] -=EvgenY=-: супер [13.06.2012 18:22:13] -=EvgenY=-: я до 21 00 на связи, и только утром буду уже ан связи... [13.06.2012 18:39:14] Колмыченко Ден: Привет еще раз, постараюсь до 21-00 доделать, там впринипе не так много осталось, вообще сегодня сделаю уже 100% [13.06.2012 18:46:54 | Изменены 18:46:58] -=EvgenY=-: после 20:45 меня не будет на связи [13.06.2012 18:51:26] Колмыченко Ден: ну я если не успею то выложу [13.06.2012 18:51:33] Колмыченко Ден: а утром тогда проверим [13.06.2012 18:51:40] Колмыченко Ден: но постараюь успеть [13.06.2012 18:56:10] -=EvgenY=-: я думаю лучше уже завтра утром [13.06.2012 18:56:14] -=EvgenY=-: сегодня я не смогу проверить [13.06.2012 18:56:24] Колмыченко Ден: ок Лично я привык, что в любом деле, если сказал 100%-но сделаю, то напрягись и сделай, из этого короткого общения я запланировал на утро проверку выполненой работы исполнителем. Переписка 14-го числа (я планировал проверить результат выполненной работы) [14.06.2012 14:18:36] -=EvgenY=-: Привет [14.06.2012 14:20:41] -=EvgenY=-: как там по заявке? [14.06.2012 18:37:53] Колмыченко Ден: Привет [14.06.2012 18:38:57] Колмыченко Ден: Блин у меня дома ща нету сети, это конечно похоже на жутко тупую отмазку, но я тупо заплатить забыл. В 20-21 час по мск обещаю включить, я седня заплатил. Сразу залью и скину все нужные линки [14.06.2012 18:39:13] Колмыченко Ден: я баран :( Я тупо забыл заплатить за сеть [14.06.2012 18:39:16] Колмыченко Ден: Каюсь :( Я всё понимаю, но меня напряг стиль данной "отмазки" ... Далее, в течении суток, я пытался неоднакратно связаться через скайп с данным исполнителем, но его ник был не в ОФФлайне, а в невидимом режиме, было видно, что сообщения доходят до получателя, но никакой реакции в течении суток не поступило, то есть полное игнорирование. Заходил на weblancer.ner на его провиль, в течении дня 2-3 раза был на сайте, то есть исполнитель есть на связи, но игнорирует заказчика. Тем более сроки уже прошли оговоренные. [6:03:09] -=EvgenY=-: ?????? [9:31:07] -=EvgenY=-: когда будет готово задание? [13:29:42] -=EvgenY=-: Мне нужна информация, иначе вечером буду вынужден оставить отрицательные отзывы.... [13:35:01] -=EvgenY=-: Я знаю, что Вы в скайпе (невидимыый режим), + посещаете вэблансер и мне не понятно игнорирование моих сообщений. [13:40:56] -=EvgenY=-: Либо возвращайте 35 WMZ [16:36:36] -=EvgenY=-: ? [18:50:43 | Изменены 18:50:47] -=EvgenY=-: ,,,???? [18:58:24] -=EvgenY=-: если до 20 00 мск 15.062012 не выйдите на связь со мной, я буду вынужден оставить негативные отзывы и искать другого исполнителя. Сообщения успешно доходят до получателя (заказчика), реакций нет. То есть игнорирование моих сообщений. Достаточно было сообщить, что есть задержки и т.п.. я бы всё понял, но когда игнорят.... Чуть позже нашел залоченный профиль (клон) данного исполнителя http://www.weblancer.net/projects/256277.html Стало немного яснее, что данный человек не держит свое слово ... и его профессионализм не перекрывает это негативное качество. Если ты Колмыченко Ден читаешь это то просьба вернуть 50% предоплаты и тогда у меня будет повод удалить это сообщение - отзыв. Хотя я из-за тебя потерял время. Колмыченко Ден - не выполнил работу взяв 50% предоплаты и не отзывается на сообщения уже второй день. Делайте выводы.
Я в силу определенных причин не успел сделать проект вовремя, за что предложил сделать скидку 50%. Просрочка по проекту была 1-н день. Проект лежит, человек просто игнорирует, хотя на условия по доработке согласился. Я бы уже и денег 35 у.е. вернул, но полный игнор. И это при том, что сам же согласился на доработку проекта со скидкой.

Заявки фрилансеров

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад

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