Требуется переверстать сайт на CMS Bitrix практически с нуля! Требуется правильно прописать коды и стили в соответствии с самой идеей (логикой) самого Битрикса, обеспечить кроссбраузерность и т.п. ...
Доработки в Joomla 2.5
нужно сделать дополнительные поля в радел регистрации джумлы вот тут http://inprofit.org/index.php/login?view=registration
1) Выбор: Трейдер/Инвестор (присваивается в Категорию соовтетствующую - там есть в джумле)
2) Страна
3) Город
4) Номер торгового счета
5) Откуда вышли на сайт
Все данные заносятся в базу и не изменны...самое главное тут это проверка номера счета и email в базе по ссылке со скриптом PHP (сторонняя ссылка с внешним скриптом), которые при обращении к нему проверяет и дает обратный результат есть или нет номер счета или email.
Если номер счета И email существуют в БД то регистрация завершена и подтверждена. Но с данным номером счета уже никто не сможет зарегится, если с другим счетом НО с таким же email - то можно, неограниченно кол-во раз.
При отсутствии счета или email выводится соответствующее сообщение:
При несовпадении Номера и email: Номер счета #### и email #### не найдены в базе данных представителя. Выполнитие
пожалуйста выше указанные инструкции по открытию счета.
При несовпадении Номера, но при совпадении email: Номер счета #### не найден в базе данных представителя. Выполнитие
пожалуйста выше указанные инструкции по открытию счета.
При удачной проверке: Ваш торговый счет успешно проверен, Ваша учетная запись активирована
Все эти данные также видны в админке джумлы в разделе Менеджер пользователей.
А также над формой регистрации должен присутствовать контент содержимого этой страницы http://inprofit.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76 (Описаниевыапываыва)
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Предложить бюджет не знаю какой, Ваши предложения и сроки.
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