Доработки в Joomla 2.5

нужно сделать дополнительные поля в радел регистрации джумлы вот тут http://inprofit.org/index.php/login?view=registration

1) Выбор: Трейдер/Инвестор (присваивается в Категорию соовтетствующую - там есть в джумле)

2) Страна

3) Город

4) Номер торгового счета

5) Откуда вышли на сайт

Все данные заносятся в базу и не изменны...самое главное тут это проверка номера счета и email в базе по ссылке со скриптом PHP (сторонняя ссылка с внешним скриптом), которые при обращении к нему проверяет и дает обратный результат есть или нет номер счета или email.

Если номер счета И email существуют в БД то регистрация завершена и подтверждена. Но с данным номером счета уже никто не сможет зарегится, если с другим счетом НО с таким же email - то можно, неограниченно кол-во раз.

При отсутствии счета или email выводится соответствующее сообщение:

При несовпадении Номера и email: Номер счета #### и email #### не найдены в базе данных представителя. Выполнитие

пожалуйста выше указанные инструкции по открытию счета.

При несовпадении Номера, но при совпадении email: Номер счета #### не найден в базе данных представителя. Выполнитие

пожалуйста выше указанные инструкции по открытию счета.

При удачной проверке: Ваш торговый счет успешно проверен, Ваша учетная запись активирована

Все эти данные также видны в админке джумлы в разделе Менеджер пользователей.

А также над формой регистрации должен присутствовать контент содержимого этой страницы http://inprofit.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76 (Описаниевыапываыва)

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Предложить бюджет не знаю какой, Ваши предложения и сроки.