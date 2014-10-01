Нарисовать 1 лист газеты

Добрый день!

Нужно сделать отрисовку газеты для печати. Формат А3 (двухсторонний).

Цвета - есть. Их можно взять с сайта. Если что - предоставлю макет PSD, как вам будет удобнее.

В газете будет 6 статей+кроссворд - вся информация есть. Есть так называемое ТЗ - карандашом по бумаге. Вышлю фото исполнителю.

Сделать желательно поскорее - сегодня-завтра.

Оставляйте ваши предложения по цене.