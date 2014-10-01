Нарисовать 1 лист газеты

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок193 просмотра

Добрый день!

Нужно сделать отрисовку газеты для печати. Формат А3 (двухсторонний).

Цвета - есть. Их можно взять с сайта. Если что - предоставлю макет PSD, как вам будет удобнее.

В газете будет 6 статей+кроссворд - вся информация есть. Есть так называемое ТЗ - карандашом по бумаге. Вышлю фото исполнителю.

Сделать желательно поскорее - сегодня-завтра.

Оставляйте ваши предложения по цене.

11 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$45
2 дня
Спасибо! Работа выполнена на достойном уровне! Честный и ответственный исполнитель
Спасибо большое, рекомендую заказчика! Своевременная оплата, интересный проект, быстрое обсуждение!

Заявки фрилансеров

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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