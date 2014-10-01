Требуется нарисовать бланк документа с красивым гильош дизайном, ну или чем-то его очень сильно зрително напоминающим. Не коопию существующего вырисовывать, в таки именно свой создать. Размер А5. Примерный уровень сложности - посмотрите на российское или ...
Нарисовать 1 лист газеты
Добрый день!
Нужно сделать отрисовку газеты для печати. Формат А3 (двухсторонний).
Цвета - есть. Их можно взять с сайта. Если что - предоставлю макет PSD, как вам будет удобнее.
В газете будет 6 статей+кроссворд - вся информация есть. Есть так называемое ТЗ - карандашом по бумаге. Вышлю фото исполнителю.
Сделать желательно поскорее - сегодня-завтра.
Оставляйте ваши предложения по цене.
Выбранный исполнитель
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