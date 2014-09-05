Нарисовать бланк документа с гильош дизайном

Требуется нарисовать бланк документа с красивым гильош дизайном, ну или чем-то его очень сильно зрително напоминающим. Не коопию существующего вырисовывать, в таки именно свой создать. Размер А5. Примерный уровень сложности - посмотрите на российское или украинское свидетельство о рождении. Вам будет выдан вордовый доокумент, собственно для полей бланка.

Результатом ваших трудов должен быть PSD (или какой--то иной векторный) файл с бланком. Цветная часть и черно-белая должны находиться в разных слоях.

Бланк не предполагается печатать в типографии, так что еслли вам позволяют знания - делайте из соображения как для принтера. Основная цель бланка - понты. Он должен выглядеть "по взрослому".

Если у вас в портфолио есть что-то такое - давайте сраззу ссылки на именно подобные бланки плз.