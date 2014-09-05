Нарисовать бланк документа с гильош дизайном

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен16 заявок536 просмотров

Требуется нарисовать бланк документа с красивым гильош дизайном, ну или чем-то его очень сильно зрително напоминающим. Не коопию существующего вырисовывать, в таки именно свой создать. Размер А5. Примерный уровень сложности - посмотрите на российское или украинское свидетельство о рождении. Вам будет выдан вордовый доокумент, собственно для полей бланка.

Результатом ваших трудов должен быть PSD (или какой--то иной векторный) файл с бланком. Цветная часть и черно-белая должны находиться в разных слоях.

Бланк не предполагается печатать в типографии, так что еслли вам позволяют знания - делайте из соображения как для принтера. Основная цель бланка - понты. Он должен выглядеть "по взрослому".

Если у вас в портфолио есть что-то такое - давайте сраззу ссылки на именно подобные бланки плз.

11 лет назад
Mauser
Тер 
51 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

S-Designs
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$70
1 день
Все сделал идеально.
Все прошло на высшем уровне. Задача ясна, контактность в норме, оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Суреном.

Заявки фрилансеров

S-Designs
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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