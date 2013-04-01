Очень понравилось сотрудничать с Ольгой. Отлично понимает, то что хочет видеть в конечном итоге заказчик. Очень профессионально и оперативно. Выполнили вместе уже не один проект, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Все рекомендую! Вам Ольга, отдельное спасибо :-)