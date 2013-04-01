Необходимо изготовить дизайн баннера для проведения пресс конференции посвященной 20 лет ООО "ЦВЕТОЧНОЕ" магазин беспошлинной торговли Duty Free. На баннере должна быть (часто) надпись 20 лет ООО "ЦВЕТОЧНОЕ" (лого цветочного прилагается) перемешиваться ...
- $50Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Листовка формата А4 4+4. Тест в прикрепленном файле. Фото в группе вконтакте http://vk.com/bparusВерстка полиграфиинет заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Афиша 4+0, формат А3. дизайн отредактировать под 2015 год.Завершен11 лет назад
- $40
Необходимо изготовить Евро буклет Общешкольного выпускного бала «Белый Парус» R. А 4 2 фальца. Текст и инфо можно взять на сайте http://33999.ru/o-kompanii/belyj-parus-2013.html, а так же группа в контакте http://vk.com/bparus Логотип не загрузить, готова скинуть по ...Завершен11 лет назад
- $100
Необходимо обновить дизайн сайта РИМ www.33999.ru придать ему подходящий вид под фирменный стиль компании. Он должен отражать презентабельность нашей компании в сфере организации праздничных мероприятий. Настроить отражение логотипа компании в строке вкладок. Все фотографии ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо изготовить афиши А3 формата 5 шт. 4+0 для детских садов и дошкольных образовательных учреждений. Афиша №1 текст: Компания по организации праздников «РИМ» организует и проведет выпускной для детей начальной школы! Ваши детки ...Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо изготовить дизайн евро буклет А4 2 фальца. Тема буклета стальные двери "Страж" информацию по дверям можно взять в каталоге на сайте http://straj.com.ua/ необходимо изобразить дверь, на против картинки описание и так на каждой ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Необходимо изготовить дизайн проект загородного отеля - комплекс: мини отель, ресторан, банкетный зал, комната для переговоров, банный комплекс, автомойка,на территории летняя терраса с открытым бассейном. Здание 3 этажа + подвальное помещение, общей площадью 1000 ...Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо изготовить Евро буклет Общешкольного выпускного бала "Белый Парус" R. А 4 2 фальца. Текст и инфо можно взять на сайте http://33999.ru/o-kompanii/belyj-parus-2013.html, а так же группа в контакте http://vk.com/bparus Логотип не загрузить, готова скинуть по ...Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо создать и подготовить к печати Евро буклет Свадебная тематика. В буклете принимают участия несколько предприятий: Салон красоты "Мильфей", свадебный салон "Анна-Мария", Салон цветою "Сюзанна", праздничная компания "РИМ", кейтеринговая компания "ДаРи-кейтеринг", ресторан "Фараон". Буклет необходимо ...Закрыт12 лет назад
- $500
Необходимо из имеющихся данных оригинальных фотографий строящегося здания и проекта застройщика здания изготовить фото картину для дальнейшего перевода изображения в 3D печать. Здание и привязка к нему (т.е. дороги, подъезды к зданию, природа и т.д.) ...3D-графика11 заявокЗакрыт12 лет назад