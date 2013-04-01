RimmaA

Римма RimmaA

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Баннер Press Wall для Duty Free

    $50

    Необходимо изготовить дизайн баннера для проведения пресс конференции посвященной 20 лет ООО "ЦВЕТОЧНОЕ" магазин беспошлинной торговли Duty Free. На баннере должна быть (часто) надпись 20 лет ООО "ЦВЕТОЧНОЕ" (лого цветочного прилагается) перемешиваться ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Евробуклет Белый Парус 2015

    $40

    Необходимо изготовить Евро буклет Общешкольного выпускного бала «Белый Парус» R. А 4 2 фальца. Текст и инфо можно взять на сайте http://33999.ru/o-kompanii/belyj-parus-2013.html, а так же группа в контакте http://vk.com/bparus Логотип не загрузить, готова скинуть по ...

    HTML
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обновление дизайна сайта РИМ

    $100

    Необходимо обновить дизайн сайта РИМ www.33999.ru придать ему подходящий вид под фирменный стиль компании. Он должен отражать презентабельность нашей компании в сфере организации праздничных мероприятий. Настроить отражение логотипа компании в строке вкладок. Все фотографии ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Афиши - детский сад

    $50

    Здравствуйте, необходимо изготовить афиши А3 формата 5 шт. 4+0 для детских садов и дошкольных образовательных учреждений. Афиша №1 текст: Компания по организации праздников «РИМ» организует и проведет выпускной для детей начальной школы! Ваши детки ...

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Стальные двери "Страж"

    $50

    Здравствуйте. Необходимо изготовить дизайн евро буклет А4 2 фальца. Тема буклета стальные двери "Страж" информацию по дверям можно взять в каталоге на сайте http://straj.com.ua/ необходимо изобразить дверь, на против картинки описание и так на каждой ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Загородный отель

    $1000

    Здравствуйте. Необходимо изготовить дизайн проект загородного отеля - комплекс: мини отель, ресторан, банкетный зал, комната для переговоров, банный комплекс, автомойка,на территории летняя терраса с открытым бассейном. Здание 3 этажа + подвальное помещение, общей площадью 1000 ...

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Евробуклет Белый Парус

    $50

    Необходимо изготовить Евро буклет Общешкольного выпускного бала "Белый Парус" R. А 4 2 фальца. Текст и инфо можно взять на сайте http://33999.ru/o-kompanii/belyj-parus-2013.html, а так же группа в контакте http://vk.com/bparus Логотип не загрузить, готова скинуть по ...

    HTML
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Евробуклет свадебный

    $50

    Необходимо создать и подготовить к печати Евро буклет Свадебная тематика. В буклете принимают участия несколько предприятий: Салон красоты "Мильфей", свадебный салон "Анна-Мария", Салон цветою "Сюзанна", праздничная компания "РИМ", кейтеринговая компания "ДаРи-кейтеринг", ресторан "Фараон". Буклет необходимо ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проект для печати 3D фотографии здания.

    $500

    Необходимо из имеющихся данных оригинальных фотографий строящегося здания и проекта застройщика здания изготовить фото картину для дальнейшего перевода изображения в 3D печать. Здание и привязка к нему (т.е. дороги, подъезды к зданию, природа и т.д.) ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

mo_design
Ольга 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Афиша Белый Парус
Четкое ТЗ, адекватные правки, оплата своевременная. Совместной работой осталась довольна. Рекомендую всем.
Рекомендую всем. Качественно и в срок. Так же индивидуальный и креативный подход.
Ответный отзыв
mo_design
Ольга 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Евробуклет Белый Парус 2015
HTML
Впечатления от совместной работы только положительные. Рекомендую.
Отличная работа. Качественно и в срок.
Ответный отзыв
mo_design
Ольга 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Баннер Press Wall для Duty Free
Работаем не в первый раз. Все замечательно.
Все отлично. Работа выполнена качественно и в срок. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
mo_design
Ольга 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Евробуклет Белый Парус
HTML
Четко поставленная задача, своевременная оплата.
Очень понравилось сотрудничать с Ольгой. Отлично понимает, то что хочет видеть в конечном итоге заказчик. Очень профессионально и оперативно. Выполнили вместе уже не один проект, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Все рекомендую! Вам Ольга, отдельное спасибо :-)
Ответный отзыв