Необходимо сделать проект летней террасы, прилегающей к дому, площадью 20-30 кв.м, с расстановкой мебели. Срок - 7 дней
Наставник Autodesk AutoCAD, Revit, 3Ds Max
Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/.
Мы ищем наставников для передачи практических навыков владения профессией.
Требования:
- професиональные знания в области Autodesk AutoCAD, Revit, 3ds MAX
- Наличие диплома является преимуществом,
- навыки проведения обучения и коммуникации со студентами
Условия работы: полная или частичная занятость, по договоренности сторон.
Обязанности: начитка лекций, подготовка видеопрезентаций для обучения, консультации для студентов курса.
Знание английского языка для коммуникации внутри компании.
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