Наставник Autodesk AutoCAD, Revit, 3Ds Max

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрытнет заявок340 просмотров

Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/.

Мы ищем наставников для передачи практических навыков владения профессией.

Требования:

- професиональные знания в области Autodesk AutoCAD, Revit, 3ds MAX

- Наличие диплома является преимуществом,

- навыки проведения обучения и коммуникации со студентами

Условия работы: полная или частичная занятость, по договоренности сторон.

Обязанности: начитка лекций, подготовка видеопрезентаций для обучения, консультации для студентов курса.

Знание английского языка для коммуникации внутри компании.

3ds MaxAutoCAD
11 лет назад
Artell
53 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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