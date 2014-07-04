Рисование 3d объектов 3d max

Здравствуйте. Нам требуется отрисовать генплан строящегося поселка в 3D (вид сверху) и 5-6 уличных видов. Пример генплана: http://flat.domvgovorovo.ru/ - так, только без интерактива, сектора и сопутствующую доп.информацию мы сделаем сами. То ...