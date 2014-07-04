Рисование 3d объектов 3d max

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт9 заявок296 просмотров

Требуется нарисовать объекты в 3d макс, по приложенным изображениям, ны выходе требуется 3d модель для печати на 3d принтере, текстурирование не требуется, срок как можно быстрее, бюджет оговаривается а вообще от 1000 рублей

3ds Max
11 лет назад
bandurkas
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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