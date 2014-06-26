Рабочая документация на устройство вентфасадов

Требуется выполнить рабочую документацию на устройство вентфасадов в г. Москве в нижеследующем объеме. Прошу прислать ценовое предложение на выполнение нижеуказанного объема и указать срок выполнения. В предложении прошу отразить опыт работы, прислать примеры подобных работ и прошу отразить опыт работы именно с той системой фасадов, о которой идет речь.

Объемы работ:

1. Устройство вентфасада из натурального камня на подсистеме по утеплителю. Камень толщиной 30мм - юрский мраморизированный известняк. Утеплитель наружный Техновент Оптима толщиной 50мм, внутренний Техно Лайт Оптима толщиной 120мм. Подсистема из нержавейки "Ньютон Систем". Устройство откосов - 7325,47 м2

2. Устройство вент фасада из кирпича на подсистеме по утеплителю. Утеплитель наружный Техновент Оптима толщиной 50мм, внутренний Техно Лайт Оптима 120мм. Подсистема ООО"Куубер", керамические перемычки 10884,90 м2

3. Устройство фасада из натурального камня по утеплителю толщиной 100мм - 367,53 м2

4. Монтаж Декоративных элементов в т.ч.:

4.1. Карниз с маркировкой аб - 1797.10 м.п.

4.2. Карниз с маркировкой абс - 289,06м.п.

4.3. Карниз с маркировкой r - 2053,70м.п.

4.4. Карниз с маркировкой абд - 8,24 м.п.

4.5. Карниз с маркировкой абк - 43,68 м.п.

4.6. Керамические детали К1-К2 - 8757 шт

5. Устройство "мокрого" фасада с клинкерной плиткой по утеплителю. Утеплитель наружный Роквул Фасад Баттс толщиной 50мм, внутренний Техно Лайт Оптима толщиной 120мм. - 878,9 м2

6. Устройство потолка арочного проезда. Утеплитель наружный Роквул Фасад Баттс толщиной 50мм, внутренний Техно Лайт Оптима толщиной 120мм с последующей фактурной штукатуркой по ПЭ сетке - 172,0 м2

7. Штукатурка по минераловатному утеплителю толщиной 100мм с последующей покраской.646,7 м2

8. Фактурная штукатурка по утеплителю с последующей покраской. Утеплитель наружный Роквул Фасад Баттс толщиной 50мм, внутренний Техно Лайт Оптима толщиной 120мм. - 4501,3 м2