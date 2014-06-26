Добрый вечер ! Мне нужно начеритить 3-х этажный дом ( с подвалом) + гараж.
Рабочая документация на устройство вентфасадов
Требуется выполнить рабочую документацию на устройство вентфасадов в г. Москве в нижеследующем объеме. Прошу прислать ценовое предложение на выполнение нижеуказанного объема и указать срок выполнения. В предложении прошу отразить опыт работы, прислать примеры подобных работ и прошу отразить опыт работы именно с той системой фасадов, о которой идет речь.
Объемы работ:
1. Устройство вентфасада из натурального камня на подсистеме по утеплителю. Камень толщиной 30мм - юрский мраморизированный известняк. Утеплитель наружный Техновент Оптима толщиной 50мм, внутренний Техно Лайт Оптима толщиной 120мм. Подсистема из нержавейки "Ньютон Систем". Устройство откосов - 7325,47 м2
2. Устройство вент фасада из кирпича на подсистеме по утеплителю. Утеплитель наружный Техновент Оптима толщиной 50мм, внутренний Техно Лайт Оптима 120мм. Подсистема ООО"Куубер", керамические перемычки 10884,90 м2
3. Устройство фасада из натурального камня по утеплителю толщиной 100мм - 367,53 м2
4. Монтаж Декоративных элементов в т.ч.:
4.1. Карниз с маркировкой аб - 1797.10 м.п.
4.2. Карниз с маркировкой абс - 289,06м.п.
4.3. Карниз с маркировкой r - 2053,70м.п.
4.4. Карниз с маркировкой абд - 8,24 м.п.
4.5. Карниз с маркировкой абк - 43,68 м.п.
4.6. Керамические детали К1-К2 - 8757 шт
5. Устройство "мокрого" фасада с клинкерной плиткой по утеплителю. Утеплитель наружный Роквул Фасад Баттс толщиной 50мм, внутренний Техно Лайт Оптима толщиной 120мм. - 878,9 м2
6. Устройство потолка арочного проезда. Утеплитель наружный Роквул Фасад Баттс толщиной 50мм, внутренний Техно Лайт Оптима толщиной 120мм с последующей фактурной штукатуркой по ПЭ сетке - 172,0 м2
7. Штукатурка по минераловатному утеплителю толщиной 100мм с последующей покраской.646,7 м2
8. Фактурная штукатурка по утеплителю с последующей покраской. Утеплитель наружный Роквул Фасад Баттс толщиной 50мм, внутренний Техно Лайт Оптима толщиной 120мм. - 4501,3 м2
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Архитектура зданий17 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужна визуализация дома с окружением в 4 сезона (Лето, Осень, Зима, Весна) Пример подобной работы во вложении. Уровень визуализации нужен не хуже чем в примере. Окружение можно на выбор исполнителя. ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Нам требуется отрисовать генплан строящегося поселка в 3D (вид сверху) и 5-6 уличных видов. Пример генплана: http://flat.domvgovorovo.ru/ - так, только без интерактива, сектора и сопутствующую доп.информацию мы сделаем сами. То ...Архитектура зданий6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужно до понедельника сделать две небольшие сметы по слаботочке (видео и скс). В расценках ферм одну и расценках московской области другую (где-то могу ошибаться, строго не судить.. конкретика обсуждается ...Архитектура зданийнет заявокЗакрыт11 лет назад
Общая 65м2, но перепланировать и сдизайнить надо пространство прихожая-кухня-гостиная около 35м2.Завершен11 лет назад
Нужен дизайн-проект частного дома с использованием современного материала СТЕКЛОПЛАСТИК. Стиль дизайна - ГОТИКА. Формы фасада не должны быть плоскими. В прикрепленном файле дом для которого нужен проект.Архитектура зданий7 заявокЗакрыт11 лет назад
конвертация файла .3DS в .gsmЗавершен11 лет назад
Составить локальную смету, заказчик дает расценки, коэффициенты, надо обсчитать работу, есть дефектные ведомости. Сметчик пропал, на связь не выходит. Говорил что там все очень хорошо расписано, составить не сложно. Не знаю верно ли выбран раздел ...Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $25
Планы расстановки мебели в архикаде 14.0 ,пишите cкайп и 'электронн почтуЗавершен11 лет назад
- $500
Только для творческих профи работающих с реальными материалами, а не с картинками. Есть проект двух этажного дома 12,4м на 10 м с пристройкой 7,45 м на 9 м нужно подобрать материалы отделки, карнизы, кирпичь размеры ...Архитектура зданий11 заявокЗакрыт11 лет назад