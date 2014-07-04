Дизайн памятника

Приветствую!

Необходимо сделать эскизы и в последующим проект памятника филологу, проект не публичный а частного характера. Проект будет расположен на элитном кладбище, размер участка 4 на 6 метров.

Идея памятника как творческого человека и выдающего филолога, современный дизайн и композиции в целом участка, смелые и оригинальные идеи приветствуются, использование камня и металла, стекла и т.д. нет границ...