Здравствуйте, ищу архитектора, который сможет составить простой проект купольного дома (без излишеств). Деревянный каркас с изоляцией из соломенных блоков и глины. Фундамент на сваях, пол с водяным подогревом, отдельная купольная ...
Дизайн памятника
Приветствую!
Необходимо сделать эскизы и в последующим проект памятника филологу, проект не публичный а частного характера. Проект будет расположен на элитном кладбище, размер участка 4 на 6 метров.
Идея памятника как творческого человека и выдающего филолога, современный дизайн и композиции в целом участка, смелые и оригинальные идеи приветствуются, использование камня и металла, стекла и т.д. нет границ...
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