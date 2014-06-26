Проект простого купольного дома

Здравствуйте,

ищу архитектора, который сможет составить простой проект купольного дома (без излишеств). Деревянный каркас с изоляцией из соломенных блоков и глины. Фундамент на сваях, пол с водяным подогревом, отдельная купольная кухня и банька. Необходим так же расчет расхода стройматериалов.

Срок исполнения - до декабря. Необходима возможность поддержки регулярной связи без длительных пробелов и неожиданных отпусков. Полная оплата последует только после выполнения работы, прошу отнестись к этому с пониманием.