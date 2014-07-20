Пристройка летней террасы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт12 заявок195 просмотров

Необходимо сделать проект летней террасы, прилегающей к дому, площадью 20-30 кв.м, с расстановкой мебели. Срок - 7 дней

11 лет назад
NatalyKu
Наталья 
47 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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