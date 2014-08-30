необходимо сделать дизайн-проект типовой 3х комнатной квартиры серии П3М: гостиная, детская, спальня. Из одного с/у нужно сделать 2 с/у: 1 с ванной, 2й с душем. Больше перепланировки нет. Кухня - мебель желательна вдоль окна. Спальня ...