NatalyKu

Наталья Шурандина NatalyKu

 
46 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн-проект квартиры

    $500

    необходимо сделать дизайн-проект типовой 3х комнатной квартиры серии П3М: гостиная, детская, спальня. Из одного с/у нужно сделать 2 с/у: 1 с ванной, 2й с душем. Больше перепланировки нет. Кухня - мебель желательна вдоль окна. Спальня ...

    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад