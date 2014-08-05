Дизайн-проект квартиры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт17 заявок288 просмотров

необходимо сделать дизайн-проект типовой 3х комнатной квартиры серии П3М: гостиная, детская, спальня. Из одного с/у нужно сделать 2 с/у: 1 с ванной, 2й с душем. Больше перепланировки нет. Кухня - мебель желательна вдоль окна. Спальня - нужна гардеробная. Квартира должна быть светлая

11 лет назад
NatalyKu
Наталья 
47 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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