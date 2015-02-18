Дизайн интерьера 2-х ванных комнат

$175
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен9 заявок207 просмотров

Дизайн интерьера двух ванных комнат, бюджет 6300 руб., без рабочей документации, ссылка на ТЗ: https://yadi.sk/d/L0aU_ZKYZBM8q . Для согласования в начале сделать бриф. Пример брифа прикладываю. Первая сделка по СБР.

11 лет назад
Andrey_Mirra
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Archistyle
Евгения 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$175
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Archistyle
Евгения 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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