С минимальными изменениями задать стиль кафушке. Кафушка индийско-непальской кухни. http://pnr.ma/dGRLis изменения нужны только той части, в которой столики стоят. супер-пупер 3д презентаций не требуется. достаточно обозначить рисунком, что б ...
Дизайн интерьера 2-х ванных комнат
Дизайн интерьера двух ванных комнат, бюджет 6300 руб., без рабочей документации, ссылка на ТЗ: https://yadi.sk/d/L0aU_ZKYZBM8q . Для согласования в начале сделать бриф. Пример брифа прикладываю. Первая сделка по СБР.
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