Визуализатор интерьеров 3ds Max

На постоянной удаленной основе нужен визуализатор. Сфера работы - интерьеры. Моделирование сцен в программе 3ds Max по составленному ТЗ. База 3д моделей предоставляется. Ищу исполнителя который собирает сцены грамотно, умеет настраивать текстуры. Способности в области настройки сцены для визуализации фотреалестичных сцен приветствуются (V-Ray), знание пост обработки. Но также рассматриваются кандидатуры владеющие знаниями в области только моделирования и текстуринга.

Пишите стоимость вашей работы в гривнах. Учитывая: индивидуальное моделирование для проектов оговаривается отдельно, и по оплате к стоимости постоянной за м 2 доплачивается (мягкая мебель, светильники). Простое каркасное моделирование мебели должно входить в стоимость услуг за м 2., также моделирование стен, потолка и пр., настройка текстур. Интересует стоимость за м 2 интерьеров в классике современной и в современной стилистике(минимализм, хай-тек..).