Дизайн интерьера гостиной и кухни

Есть помещение, в которой намечается парикмахерская, есть логотип с цветами компании, под это всё надо набросать несколько вариантов дизайна интерьера (раскраска стен-пола-потолка, ещё что-то). Укажите, пожалуйста, какие-то варианты дизайна, что ...