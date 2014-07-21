Дизайн интерьера офисной столовой (без рабочки)

$375
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт10 заявок213 просмотров

ТЗ на дизайн интерьера офисной столовой (без рабочей документации)

Срок - неделя

46 кв.м. Бюджет 13500 р. + коммисия за безопасную сделку.

11 лет назад
Andrey_Mirra
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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