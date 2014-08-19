Собрать сайт на Битриксе

Необходимо сверстать магазин. Сайт в последствии будет работать на платформе "Битрикс".

Интеграция не требуется, необходимо лишь качественно все сверстать и реализовать скрипты.

Срок - 10 дней.

Для продолжения диалога напишите стоимость работ и свои контактные данные, пожалуйста.