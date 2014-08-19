Собрать сайт на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок154 просмотра

Необходимо сверстать магазин. Сайт в последствии будет работать на платформе "Битрикс".

Интеграция не требуется, необходимо лишь качественно все сверстать и реализовать скрипты.

Срок - 10 дней.

Для продолжения диалога напишите стоимость работ и свои контактные данные, пожалуйста.

11 лет назад
Siteshouse1
Анатолий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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