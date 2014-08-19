Выполнить мелкие работы по сайту

Всем добрый день!

Необходимо провести некоторые доработки по сайту на Joomla (во вложении)

Также необходимо провести первичную SEO-оптимизацию сайта:

- настроить ссылки, сделать их ЧПУ, настроить редиректы, удалить дубли

- поправить все навигационные цепочки

- настройка системных файлов, зеркал

- добавить в панели вебмастеров

- верстка метатегов

- теги картинок на сайте

- теги h1 чтобы везде правильно стояли

ну и т.д. и т.п., т.е. все, что в это входит (я не профессиональный оптимизатор, поэтому всех тонкостей и пунктов не знаю. Главное - чтобы были верно выполнены внутренние оптимизационные работы сайта)

Жду ваших ожиданий по бюджету.