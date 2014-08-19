Есть нарисованный дизайн необходимо грамотно сверстать и адаптировать для cms wordpress. Уточняйте цену и сроки.
Изменение дизайна сайта, верстка
Сайт на движке WebAsyst.
1. Изменение дизайна (гл. страница) (внутренние страницы информационного типа) – Дизайн уже разработан. Изменение эффекта для баннеров.
2. Доработка каталога. (Каталог готов, немного не корректно работает местами. доб. новые пункты)
3. Изменение выпадающего меню. (Убрать второй уровень)
4. Верстка сайта (телефоны, планшеты)
Работаем без предоплаты, оплата по факту, или поэтапно.
Заявки фрилансеров
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