Изменение дизайна сайта, верстка

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок192 просмотра

Сайт на движке WebAsyst.

1. Изменение дизайна (гл. страница) (внутренние страницы информационного типа) – Дизайн уже разработан. Изменение эффекта для баннеров.

2. Доработка каталога. (Каталог готов, немного не корректно работает местами. доб. новые пункты)

3. Изменение выпадающего меню. (Убрать второй уровень)

4. Верстка сайта (телефоны, планшеты)

Работаем без предоплаты, оплата по факту, или поэтапно.

Webasyst
11 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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