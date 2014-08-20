Правильное масштабирование видео на сайте

Есть сайт: http://lp.deltaincom.ru/ Под формой захвата есть два видео-ролика, размещенные на vimeo.com

При масштабировании окна по ширине, над видео начинают появляться две черные полосы. Нужна помощь умельцев, чтобы это исправить. Например здесь: http://www.tourdecartes.com/lecon-2-fausses-coupes-faux-melanges видео на том же видео-хостинге масштабируется правильно, без черных полос