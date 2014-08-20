Правильное масштабирование видео на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки130 просмотров

Есть сайт: http://lp.deltaincom.ru/ Под формой захвата есть два видео-ролика, размещенные на vimeo.com

При масштабировании окна по ширине, над видео начинают появляться две черные полосы. Нужна помощь умельцев, чтобы это исправить. Например здесь: http://www.tourdecartes.com/lecon-2-fausses-coupes-faux-melanges видео на том же видео-хостинге масштабируется правильно, без черных полос

11 лет назад
Deltaincom
Артур 
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

rosgw
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Ростислав решил поставленную задачу очень быстро и профессионально. Нашел и исправил многие недостатки, которые не выходили в изначальный проект. Рекомендую!
Артур отличный заказчик, четко сформулированная задача, очень оперативная оплата. Рад сотрудничеству, спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

rosgw
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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