Специалист по разработке сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка267 просмотров

Ищу специалиста для удалённой работы по разработке сайтов. Постоянное сотрудничество.

Задачи:

- вёрстка;

- доработка действующего сайтов.

Пишите — обсудим условия сотрудничества.

http://cylinders.com.ua/

11 лет назад
ira30488_m
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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