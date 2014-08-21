Шаблон (HTML) для рассылки e-mail

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок203 просмотра

Нужно создать шаблон (HTML) для рассылки писем по e-mail.

Картинку дам, всю инфо дам.

Нужно только грамотно все это скомпоновать.

HTML
11 лет назад
simodrey
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rosgw
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Работали. Доволен.
Хороший заказчик, четкое тз, оперативная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rosgw
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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