Верстка + натяжка для Wordpress

Ищу исполнителя. Желательно к вечеру уже приступить.

Создать страницы, вставить карту, форму заявки, плагин ВиО, вставить готовую текстовку.

Сегодня будет еще внутренняя, header и footer - одинаковые.

Бюджет 3500р на webmoney + доплаты за возможные доработки.

И в целом ищу человека на постоянку. 1-5 проектов в месяц

с меня заказы, с вас верстка, плагины, настройка, не пропадать и держать сроки.

бюджет 3500р за простые макеты + обсуждаемые доплаты за доработки и нестандартные решения.