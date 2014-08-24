Верстка + натяжка для Wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок140 просмотров

Ищу исполнителя. Желательно к вечеру уже приступить.

Создать страницы, вставить карту, форму заявки, плагин ВиО, вставить готовую текстовку.

Сегодня будет еще внутренняя, header и footer - одинаковые.

Бюджет 3500р на webmoney + доплаты за возможные доработки.

И в целом ищу человека на постоянку. 1-5 проектов в месяц

с меня заказы, с вас верстка, плагины, настройка, не пропадать и держать сроки.

бюджет 3500р за простые макеты + обсуждаемые доплаты за доработки и нестандартные решения.

WordPress
11 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vitaly-go
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
+10 в карму)
Четкое задание, своевременная оплата, рекомендую :)

Заявки фрилансеров

vitaly-go
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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