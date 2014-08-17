Нужен JS-программист / верстальщик

Нужен опытный верстальщик / JS-программист для доработки CRM. Ориентировочный срок работ: около трёх месяцев. Чтобы сократить ваши риски на оценку проекта и чужого кода, предлагается вариант месячной оплаты из расчета 40 000 / мес при загрузке 8 часов x 5 дней в неделю

Если проект вам интересен, пришлите, пожалуйста на почту job [a] me-interactive.net следующую информацию:

1. Ссылки на наиболее интересные свои работы (желательно, около 5 ссылок) с указанием вашей степени участия в них и наиболее сложных моментов, которые вы там встретили (чтобы можно было понять, как проект отразил / укрепил / улучшил ваши проф. навыки)

2. Укажите, пожалуйста, сколько в среднем часов в день / неделю вы готовы уделять проекту и когда готовы приступить к работе (после решения орг. вопросов).

В дальнейшем нам интересно постоянное долгосрочное сотрудничество, есть стабильный поток заказов.

Требования к исполнителю:

1. Аккуратная точная верстка под современные браузеры и планшеты (требуется не только программировать, но и верстать)

2. Опыт работы с JS-фреймворком Backbone и наличие готовых проектов с его применением

3. Готовность приступить к работе в течении ближайших 7 дней. То есть вы или завершили текущий проект или на днях полностью завершаете.