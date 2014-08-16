Адаптивн вёрстка гл. 15 однот. внутр.,интег Bitrix

Необходимо сделать адаптивную валидную вёрстку главной и 15 внутренних страниц, а также интегрировать их на Bitrix версии "Стандарт" совместно с необходимым для корректной работы макетов функцоналом. Вёрстка должна корректно функционировать на мобильных устройствах и во всех браузерах.

Также необходимо сделать перенос контента со старого сайта на новый, с сохранением структуры (url) внутренних страниц, ориентировочно 40-50 страниц.

А также, за дополнительную плату - 2000 руб., сделать функцонал формы записи на приём к врачу, с отправкой сообщения о записи на e-mail медперсоналу (макет дизайна формы есть).

Исходники в psd есть.

Оплата через сделку без риска или прямым переводом по факту выполнения и передачи нам результатов работы. В этом случае работу разбиваем на этапы.

Все работы будут производиться на нашем сервере.

Общая стоимость определена из:

- Верстка макетов: 9000 руб.

- Интеграция в Битрикс: 12000 руб.

- Перенос контента со старого сайта: 4000 руб.

Сроки на всё 7-9 дней. В случае выполнения работы за 5-7 дней, дополнительно бонус 10% .

Во вложении макет главной для понимания объёма работы, внутренние будут предоставлены отправившим заявку.

Внимательно ознакомьтесь с заданием. Отправляйте заявку только в том случае, если вы готовы работать по указанной выше схеме!