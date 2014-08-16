Поправить вёрстку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки101 просмотр

Файлы вышлю в html, css уже всё.

Нужно:

1. расширить текстовый блок справа до 702 пикселей (если не будет убираться можно подсократить меню)

2. Убрать большой отступ между концом текста и подвалом.

CSSHTML
11 лет назад
comm
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
29 отзывов

Выбранный исполнитель

DatiQ
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
11 лет назад
$5
1 день
Дмитрий быстро разобрался в чужой вёрстке и внёс необходимые правки. Всё супер, рекомендую!
Сразу же сказал что нужно сделать, четко без "воды". Проблем не возникло. Оплата прошла сразу же после выполнения работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

DatiQ
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
11 лет назад

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