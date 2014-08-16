есть сайт. Задача - взять новый дизайн контентовой части одной из внутренних страниц, взяв за основу уже имеющийся код, в т.ч. шапки и футера. Примеры было стало приложены. Назовите свой ...
Вёрстка сайта
11 страниц (в прикреплении).
Вёрстка фиксированная.
Сориентируйте по бюджету.
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