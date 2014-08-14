Требуется сверстать и натянуть на CMS Wordpress относительно несложный шаблон. Несколько страниц. А также настроить обычные плагины (фотогалерея, форма контактов, возможно, плагин для видео). Подробности в приложении.
Вёрстка LP простого из PSD в HTML
Вёрстка LP простого из PSD в HTML, оплата 3000 рублей, макет простой.
Оплата только по факту готовности. Выполнить сегодня до 15 часов по Москве.
Заявки фрилансеров
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