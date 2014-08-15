Верстка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок191 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо сверстать 5 макетов сайт-портфолио. Оплата по факту сдачи верстки.

11 лет назад
Canada-pro
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

stormsher
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Василий потряс своей оперативностью, точностью исполнения и вниманием к текущим комментариям. Работу выполнил за ночь. Качество верстки более чем достойное. Рекомендую всем и буду рада дальнейшему сотрудничеству. Спасибо!
Юлия отличный заказчик. От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stormsher
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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