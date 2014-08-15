Нужно на Джумле сделать отдельный шаблон для некоторых страниц. Суть: нужно, чтобы некоторые странички были не просто текст на страничке, а как landing page (см. вложение). Хотелось бы, чтобы это всё ...
Верстка сайта
Здравствуйте!
Необходимо сверстать 5 макетов сайт-портфолио. Оплата по факту сдачи верстки.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Ищу верстальщика, знающего структуру битрикс, для внесения правок по вёрстке сразу на работающем сайте задачи есть постоянно, все сайты на Битрикс Также есть ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Содержится на поддержке несколько сайтов на joomla, WP И MODx Иногда бывает нужно подправить где-то CSS, интегрировать скриптик (вставить слайдер, например), сделать несложную формочку. С большинством работ удаётся справится самостоятельно, но иногда знаний js, ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Требуется сверстать одну страничку. Макет в приложении. Оплата 10$. Сроки сегодня-завтра.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нужен грамотный верстальщик. Реализация в .NET Около 10 стр. которые подгружают и показывают данные с нашего вебсервиса и менюшка которая их объединяет. Сроки — до 15 сентября. Пример графики прилагаю. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Верстка,натяжка PSD на Битрикс сайт-визитка срочно Требуется завершить сегодня к поздней ночи, оплата 15 000 рублей. Оплата только по готовности, до оплаты работа на вашем сервере. Макеты и ТЗ исполнителю. Пишите ваши скайпы.HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Сайт на OpenCart Нужно добавить возможность вставлять спойлеры в текст статей. Подробней: Нужно сделать возможность убирать текст в раскрывающийся спойлер. Прятать в или как-то по другому. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно поправить верстку и добавить модули на Wordpress. Немного также покодитьHTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! в safari и его webtoolkit клонах на девайсах айфон и айпад есть проблемы в то время как в хроме и фф их нет. речь идет о верстке ...HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! требуется создать мобильную версию сайта на WP (http://garant-autotechnic.com/). тот же дизайн, но адаптирован под мобильные устройства. сообщите, пожалуйста, Вашу стоимость и сроки.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад