Помощник/консультант по joomla/WP/MODx

Содержится на поддержке несколько сайтов на joomla, WP И MODx

Иногда бывает нужно подправить где-то CSS, интегрировать скриптик (вставить слайдер, например), сделать несложную формочку. С большинством работ удаётся справится самостоятельно, но иногда знаний js, css и php не хватает, для таких случаев нужен человек, к которому можно в любой момент обратиться с вопросом или помощью. То есть могу просто давать вам задания, или задавать вопросы.

По цене каждый раз придётся договариваться, в зависимости от сложности задачи.

Если вы регулярно работаете с указанными движками, хорошо разбираетесь в css, js и php и вам нужен приработок - обращайтесь в личку.