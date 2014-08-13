Добавить возможность вставлять спойлеры

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки157 просмотров

Сайт на OpenCart

Нужно добавить возможность вставлять спойлеры в текст статей.

Подробней: Нужно сделать возможность убирать текст в раскрывающийся спойлер.

Прятать в

или как-то по другому. Т.е. чтобы я мог потом в любой статье при редактировании исходного кода вставлять такие спойлеры.

Пример прикрепил

Opencart
11 лет назад
donoway
Илья 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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