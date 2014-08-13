Требуется верстальщик с чувством вкуса/цвета для периодической работы по верстке дизайнов (1–2 дизайна в месяц). Чувство вкуса/цвета необходимо для того, чтобы немножко адаптировать шаблон под возможности сайта, делать логотип и под дизайн ...
Добавить возможность вставлять спойлеры
Сайт на OpenCart
Нужно добавить возможность вставлять спойлеры в текст статей.
Подробней: Нужно сделать возможность убирать текст в раскрывающийся спойлер.
Прятать в
или как-то по другому. Т.е. чтобы я мог потом в любой статье при редактировании исходного кода вставлять такие спойлеры.
Пример прикрепил
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно поправить верстку и добавить модули на Wordpress. Немного также покодитьHTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! в safari и его webtoolkit клонах на девайсах айфон и айпад есть проблемы в то время как в хроме и фф их нет. речь идет о верстке ...HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! требуется создать мобильную версию сайта на WP (http://garant-autotechnic.com/). тот же дизайн, но адаптирован под мобильные устройства. сообщите, пожалуйста, Вашу стоимость и сроки.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте. Я представляю студию, работаем в ценовом сегменте от 30-80 т.р. Ищем верстальщиков на постоянное сотрудничество. Задача: Верстка проектов из готового дизайна (3-5 страниц) Ориентировочные бюджеты на верстку: - Корпоративный сайт ...HTML-верстка60 заявокЗакрыт11 лет назад
- $8
Есть сайт podarok9.ru . На маленьком экране ( или когда сделать браузер поменьше) получается что под названием непонятное размещение картинок. Нужно сделать так, как в исходнике - http://themes.venzastudio.com/?theme=Gazal-OC - телефон ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать файлменеджер в стиле dropbox. Использовать - jquery. back-end уже написан, общение данными через json. Функционал: - создание-удаление-перемещеные папок - перемещение-удаление ...Закрыт11 лет назад
Нужна адаптивная верстка Лэндинг пэйджа. Есть готовый дизайн в .psd (отправлю на почту исполнителю). CMS - WP или Joomla! От Вас одна лучшая работа по теме. Требование к качеству работы ...Закрыт11 лет назад
- $50
Нужно срочно. Страница не большая. Выбираю в течении 30-60 минут, верстать сразу же. Вечером сдать. Верстка - 3 экрана!!!Завершен11 лет назад
- $150
Доброго времени суток! Есть сайт — http://golden-city.ru/ Мы сменили ему дизайн, макеты уже готовы, все есть в PSD, вот они: Главная: https://www.dropbox.com/s/ruwwh6cdbapbv9y/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg Страница контактов: https://www.dropbox.com/s/70njgs69s2xlo4c/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.jpg Страница новости: https://www.dropbox.com/s/0fb83wzs59oh2es/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.jpg ...Завершен11 лет назад