Проблемы в safari и его webtoolkit клонах

Здравствуйте!

в safari и его webtoolkit клонах на девайсах айфон и айпад есть проблемы в то время как в хроме и фф их нет.

речь идет о верстке и отступах в одном сайте на картинках

и

срабатывании скриптов в другом сайте на странице заказа товара