Верстка,натяжка PSD на Битрикс сайт-визитка срочно

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок170 просмотров

Верстка,натяжка PSD на Битрикс сайт-визитка срочно

Требуется завершить сегодня к поздней ночи, оплата 15 000 рублей. Оплата только по готовности, до оплаты работа на вашем сервере. Макеты и ТЗ исполнителю. Пишите ваши скайпы.

11 лет назад
cssmasterse
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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