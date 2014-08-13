Нужен грамотный верстальщик.

Реализация в .NET

Около 10 стр. которые подгружают и показывают данные с нашего вебсервиса и менюшка которая их объединяет.

Сроки — до 15 сентября.

Пример графики прилагаю.

Если вам интересно, то свяжитесь со мной: [email protected]