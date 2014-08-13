Верстальщик знающий структуру битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок113 просмотров

Добрый день!

Ищу верстальщика, знающего структуру битрикс, для внесения правок по вёрстке сразу на работающем сайте

задачи есть постоянно, все сайты на Битрикс

Также есть задачи по вёрстке сайтов

Условия:

- вёрстка на работающем сайте – по ставке часа

- вёрстка сайта – по договорённости

В комментариях пишите ваши знания битрикс и ставку часа

11 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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