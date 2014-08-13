Содержится на поддержке несколько сайтов на joomla, WP И MODx Иногда бывает нужно подправить где-то CSS, интегрировать скриптик (вставить слайдер, например), сделать несложную формочку. С большинством работ удаётся справится самостоятельно, но иногда знаний js, ...
Верстальщик знающий структуру битрикс
Добрый день!
Ищу верстальщика, знающего структуру битрикс, для внесения правок по вёрстке сразу на работающем сайте
задачи есть постоянно, все сайты на Битрикс
Также есть задачи по вёрстке сайтов
Условия:
- вёрстка на работающем сайте – по ставке часа
- вёрстка сайта – по договорённости
В комментариях пишите ваши знания битрикс и ставку часа
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