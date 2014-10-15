Верстка шаблона и интеграция с Wordpress

Качество работы - в целом удовлетворительное, хотя пришлось потом кое-что переделать по шаблону. Отдавал уже другому специалисту. Соблюдение сроков - тут увы. Договаривались в пятницу на понедельник. Артем указал в профиле, что работает в субботу и иногда в воскресенье. Я даже предложил доп.премию, если в понедельник будет готово (сроки горели!) В итоге, в понедельник он показал только предварительные наброски. Как выяснилось "доделываю, скоро будет готово" означает - что через сутки. В итоге вместо понедельника я получил результат только днем в четверг. Конечно, сроки проекта были безбожно сорваны... Коммуникация - тут тоже увы. Артем имеет обыкновение пропадать из сети очень надолго и не предупреждает, когда убдет на связи. В итоге, в среду, после очередного обещания "скоро все выслать" я целый день просидел в ожидании, когда же он наконец появится в сети. Даже на моб.телефон пытался дозвониться - бесполезно. Артем вышел на связь только в четверг... Тем не менее, могу отметить, что уже после сдачи работы, Артем помог разобраться в некоторых нюансах переноса сайта на другой сервер. Отзыв положительный, потому что работа таки была сделана. Хотя я уже не верил в это и даже переоткрывал проект заново. Если у вас сроки горят - не рекомендую. Если время в запасе есть - почему бы нет.