Верстка шаблона и интеграция с Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок221 просмотр

Требуется сверстать и натянуть на CMS Wordpress относительно несложный шаблон. Несколько страниц. А также настроить обычные плагины (фотогалерея, форма контактов, возможно, плагин для видео). Подробности в приложении.

WordPress
11 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
51 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$75
3 дня
Качество работы - в целом удовлетворительное, хотя пришлось потом кое-что переделать по шаблону. Отдавал уже другому специалисту. Соблюдение сроков - тут увы. Договаривались в пятницу на понедельник. Артем указал в профиле, что работает в субботу и иногда в воскресенье. Я даже предложил доп.премию, если в понедельник будет готово (сроки горели!) В итоге, в понедельник он показал только предварительные наброски. Как выяснилось "доделываю, скоро будет готово" означает - что через сутки. В итоге вместо понедельника я получил результат только днем в четверг. Конечно, сроки проекта были безбожно сорваны... Коммуникация - тут тоже увы. Артем имеет обыкновение пропадать из сети очень надолго и не предупреждает, когда убдет на связи. В итоге, в среду, после очередного обещания "скоро все выслать" я целый день просидел в ожидании, когда же он наконец появится в сети. Даже на моб.телефон пытался дозвониться - бесполезно. Артем вышел на связь только в четверг... Тем не менее, могу отметить, что уже после сдачи работы, Артем помог разобраться в некоторых нюансах переноса сайта на другой сервер. Отзыв положительный, потому что работа таки была сделана. Хотя я уже не верил в это и даже переоткрывал проект заново. Если у вас сроки горят - не рекомендую. Если время в запасе есть - почему бы нет.
Хороший заказчик, доступно объяснят. Легко в общении рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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