http://chokokmv.ru/ - есть сайт. Идея такова, что открываешь и нет прокрутки справа (скрола) То есть страница как есть так и смотришь. Нужно доработать, чтобы на разных разрешениях так открывалось, от 15 начиная. ...
Сверстать лендинг
Необходимо сверстать лендинг, кросбраузерность, коректное отображение на мобильных устройствах, всплывающая форма отправляет заявку на email. Превью во вложении.
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