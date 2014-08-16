Сверстать лендинг

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки236 просмотров

Необходимо сверстать лендинг, кросбраузерность, коректное отображение на мобильных устройствах, всплывающая форма отправляет заявку на email. Превью во вложении.

11 лет назад
ligadi
Денис 
43 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Сотрудничество оставило только приятные впечатления, всё выполнено оперативно и в срок, исполнитель внимательно относится к деталям и доработкам, рекомендую.
Все на высшем уровне: контакт, оплата. никаких задержек. Работу проверили моментально, оплата так же моментальная. Спасибо

Заявки фрилансеров

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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